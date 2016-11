Tea, kas juhus või saatus, aga oma sünniaasta ning ülikooliõpingute tõttu oli Margus Tsahkna enda kinnitusel üks neist, kes automaatselt reservi arvati.

Õige pea asub Tsahkna ametisse kaitseministrina ehk on otsesõnu ka julgeoleku eestkõneleja. Tsahkna ise ajateenistust läbinud pole. Ta on varasemalt Õhtulehele põhjendanud, et läks kohe pärast keskkooli ülikooli ning ajateenistus pidi edasi lükkuma. Ülikooli ajal aga tehti muudatusi ning otsustati vastavalt aastakäigule osa noormehi kohe reservi arvata. Tsahkna on sündinud 1977. aastal. Tasub siiski märkida, et Tsahkna on kaitseliidu Tallinna maleva akadeemilise malevkonna liige.

Ajateenistust pole läbinud ka (eks)kaitseminister Hannes Hanso. Ka temal oli see seotud ülikooliõpingute ja 90ndate seadusandlusega. 1990ndate alguses astus Hanso Kaitseliidu Tartu maleva liikmeks.