Elton Johni endine turvamees, kes süüdistas lauljat seksuaalses ahistamises, on oma kõmulisest hagist loobunud.

Los Angelese politseijõududesse kuulunud Jeffrey Wenninger süüdistas geitähte korduvas käperdamises, mis olevat alanud, kui ta oli Eltonit juba 12 aastat turvanud. 2014. aasta märtsis olevat Elton talle käe lausa püksi ajanud.

Superstaari advokaadid väitsid korduvalt, et Wenningeri väited on alusetud. New York Posti sõnul pole teada, miks turvamees hagist loobus.