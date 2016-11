Justiitsministeerium andis täna 19 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid, millega tunnustatakse vapraid inimesi, kes on tabanud kurjategija, aidanud sellele oma julge tegutsemisega kaasa, hoidnud ära kuriteo või aidanud selle ohvrit. 2016. aastal said kodanikujulguse aumärgi Timmo Ordjas, Erko Tuhkanen, Jaanus Nestra, Nikolai Koluntajev, Andres-Kenno Õunap, Boriss Gritsjuk, Kaarel Koger, Irina Martšenko, Krista Roolaid, Tarmo Uibopuu, Aleksandr Tjurin, Werner-Erich Kulla, Janno Elmi ja teismelised Alanna, Elis-Lennely, Kristo, Mario, Gregor-Jan ning viiene Rayan. (Mattias Tammet) „Kodanikujulguse aumärgiga tunnustatud vaprad inimesed on meile kõigile eeskujuks pidamaks meeles, et kurjus ei tohi võita ja sellele tuleb vastu hakata. Ühisesse turvatundesse panustamine on ka üheks eelduseks heaks kodanikuks olemisel. Need inimesed pole aga lihtsalt head kodanikud, vaid erakordselt julged ning meie ühiskonna selgroog,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Selle aasta aumärgi saajate hulgas on mitu lugu, kus märgi saanud inimesed on peatanud oma ohvreid erinevate esemetega rünnanud jõhkrad vägivallatsejad. Lisaks on mitu lugu sellised, kus vaprad kodanikud peatasid vargad ning üks juhtum on selline, kus inimene avastas suure summa sularaha, mis tänu tema aususele leidis tee õige omanikuni. (Mattias Tammet)

„Turvalisus ja turvatunne algab igast inimesest ja kõik, kes teevad midagi enda või teiste turvalisuse heaks väärivad tunnustust ja esiletõstmist. Meil kõigil on tänastelt kangelastelt midagi õppida,“ ütles Põhja prefekt Kristjan Jaani. Riigi peaprokurör Lavly Perling tsiteeris Edmund Burke, kes on öelnud, et kurjuste triumfeerimiseks piisab heade inimeste tegevusetusest, ning lisas: "Need on inimesed, kes on aidanud abivajajaid rasketel hetkedel, ennast ohtu seades, kuid tõestades nii abisaanutele kui ka kõigile teistele, et kurjus ei võida, kui head inimesed tegutsema asuvad. Olgu nad ise meile kõigile eeskujuks ja nende lood mõtlemisallikaks." Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja 2004. aastast. Kodanikujulguse aumärkide saajate valiku nominentide seast tegi süüteoennetuse nõukogu.