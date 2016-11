Roomas elav tesimeline, kes ööbib sealseil tänavail, võib olla aastaid tagasi Portugalist kaduma läinud inglise tüdruk Madeleine McCann. Nii leiab organisatsioon Missing Persons of America.

Neiul puudub isikut tõendav dokument, ta räägib vaid inglise keeles ning ta keeldub möödujailt vastu võtmast raha, kirjutab Mirror.

Inimesed, kes salapärase tüdrukuga on suhelnud, väidavad, et ta reageerib nimele Maria. Politsei sõnul on see aga vaid üks paljudest nimedest, mida ta neile andnud on.

Madeleine McCann oleks hetkel 13aastane.