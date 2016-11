Vilja: "Ma seda suhtlemiseks küll ei nimetaks"

Viimastel aegadel on nende suhted olnud pehmelt öeldes jäised või oleks õigem öelda, et olematud. Küsimuse peale, kas nüüd minnaksegi lõunale ja suhted soojenevad, Vilja Toomast ohkab. Ta on teadlik, et Savisaar taolise postituse üles riputas, kuid on aru saada, et see teda ei rõõmusta. „Ma ei tea, mis faasis ta selle üles pani,“ viitab ta ka pentsikule kellaajale. „Jah, ta helistas, aga ma seda suhtlemiseks küll ei nimetaks,“ viitab ta sellele, et ilmselt tihedamalt lävima ei hakata. „Ma ei tahaks seda teemat üldse kommenteerida,“ märgib ta lõpetuseks.