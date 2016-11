Ilmselt ei oska ükski naine arvata, et maha istudes, jalga üle põlve tõstes, võiks see kuidagi tervisele või välimusele halvasti mõjuda.

Tegelikult see aga täpselt nii on ning võimalusel peaks jalg üle põlve istumist vältima, soovitab veebiportaal She Finds.

Näiteks takistab selline istumisviis vereringet ning soodustab vere kogunemist jalgadesse.

Eriti ohtlik on see veel sellisel juhul, kui istujal juba on vereringega probleeme ning diagnoositud trombi tekkimise oht.

Samuti avaldab selline istumisviis veenidele survet, põhjustades veenilaiendeid ja rikkudes muul viisil jalgade kauni välimuse.