USA kõmulise lapstähe Honey Boo Boo õetütrel Kaitlynil eemaldati lastehaiglas kaasasündinud liigne pöial.

“Arst ütles, et kõik läks väga hästi,” rääkis nelja-aastase Kaitlyni ema Anna “Chickadee” Cardwell (22), kes on reality-sarja “Here Comes Honey Boo Boo” priske matriarhi Mama June’i vanim tütar.

Anna sõnul poleks tütretirts tahtnudki lisapöidlast loobuda, öeldes, et hakkab seda taga igatsema. “Aga mina ütlesin: “Kui sa vanemaks saad, siis sind võidakse narrima hakata. Ei või iial teada.”” Nüüd uskuvat tüdruk, et tema pöial kadus võluväel ning tal on seeläbi võluvõimed.

Minimiss Honey Boo Boo perekonna tõsielusarjale tehti lõpp, kui selgus, et Mama June kurameerib tema vanemat tütart pilastanud pedofiiliga.