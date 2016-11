Keskfraktsiooni liige Peeter Ernits jättis eile hääletamata, kui riigikogu andis rohelise tule Jüri Ratasele uue valitsuse kokkupanemiseks. Fraktsioonikaaslane Olga Ivanova vahendab Ernitsa sõnu ja ütles, et mehel jäi hääl andmata tehnilise apsaka tõttu.

Erakonna juhatuse ja keskfraktsiooni liige Olga Ivanova sõnas ERR-i raadiouudistele, et tekkinud olukorda arutas Keskerakonna juhatus, Jüri Ratase ettepanekul jätkatakse arutelu järgmisel esmaspäeval, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ivanova sõnul oli Ernits vajutanud küll rohelist nuppu, aga kuna riigikogu puuteekraanid on väga tundlikud, siis ta ei kontrollinud, et hääl läbi läheks. "Minul endal on ka nii juhtunud, et ma pidin kaks korda vajutama," rääkis Ivanova.