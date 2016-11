Uute kingade ostmine on alati keeruline kuna poes mugavana tunduvad kingad võivad hiljem kandes siiski ebamugavaks osutuda. Lihtne nipp aitab aga koheselt välja selgitada, kas kingad hakkavad tulevikus jalgadele põrgupiina valmistama või mitte.

Ilmselt on enamik seisnud silmitsi olukorraga, kus poes proovides mugavana tundunud kingad, on hiljem tõelisteks mõrvarjalanõudeks osutunud. Veebiportaal She Finds soovitab aga lihtsat, kõigest paar seksundit võtvat nippi, mille järgi on võimalik koheselt aru saada, kas kingad on jalas mugavad või mitte.

Nimelt peitub vastus selles, kui kaugel asetseb konts kingatallast. Ideaalis peaks vahe olema kolm või rohkem sentimeetrit. Mida suurem see vahe on, seda mugavamad on kingad kuna kalle on väiksem ja surve jalale seetõttu samuti väiksem.