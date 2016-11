Videol on armas jääkarupoeg, kes plärtsti vette potsatab ja seal hätta jääb. Aga pole häda midagi, sest eemalt tõttab appi juba ema, kes pojukese kaldale aitab.

Äkki peaks ka meie jõulude ajal mõtlema sellele, et kallitest kingitustest on tähtsam see, kes sinu jaoks olemas on, kellele sina olemas oled...