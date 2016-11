Uue valitsuse koalitsioonilepe näeb ette, et raskemate liiklusrikkumiste puhul sõltuks trahvi suurus inimese sissetulekust - aastas puudutaks see umbes 3000 purjus peaga rooli istujat ja paarisadat kihutajat.

Trahvide sõltuvusse seadmist sissetulekutest on juba ammu oodatud ning kriminaalmenetluses kuritegude eest määratavate karistuste puhul on see süsteem kasutusel juba üle kümne aasta, vahendab ERR-i uudisteportaal raadiouudiseid.

Vandeadvokaat Indrek Sirk peab sama süsteemi rakendamist suuremate liiklusrikkumiste korral mõistlikuks.

"Meie maksu- ja tolliamet on piisavalt andmeid kogunud, kriminaalmenetluses see täiesti toimib. Nii et selliste rikkumiste puhul, mida ei toimetata tänaval kiiresti, vaid koostatakse väärteoprotokoll ja arutatakse seda kuu aega hiljem politseijaoskonnas, on see täiesti võimalik ja ka põhjendatud," ütles Sirk.