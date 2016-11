Kui tahad endast võimalikult jõuka inimese muljet jätta, siis tasub varuda garderoobi üht teatud värvi riideid.

Kes arvab nüüd, et rikkaks teevad musta värvitooni riided, eksib rängalt. Jõukust sümboliseerib hoopis üks teine värvitoon, kirjutab veebiportaal She Finds.

Nimelt muudab iga outfiti kallimaks väidetavalt kaamelikarva värv. Stiilieksperdid väidavad, et just selles neutraalses värvitoonis on midagi sellist, mida inimesed seostavad jõukusega. Näiteks kaamelikarva mantel on üks levinumaid viise, kuidas oma odavatest riietest veidi kallim mulje jätta.