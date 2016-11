Ärevus ja kirg, mis saatsid paari kohtamistel - on kadunud. Portaal menshealth.com annab nõu, kuidas asjad taas õigetele radadele tagasi saada.

Kui olete juba mõnda aega koos olnud, siis rutiini ja igavuse tekkimine on igati normaalne.

Meie aju on nii seatud, et tema tahab ja otsib pidevalt midagi uut, põnevat ja erutavat.

Sama elurütm ja rutiin väsitab meid. Töö trenn, suhted - see kehtib kõige kohta.

Nipp seisneb selles, et kas me seda märkame ja võtame vaevaks seda muuta.

Ära arva, et uue ja põneva suhte leidmine asja muudab - peagi oled ka temaga samas punktis! Kui oled valmis suhte nimel vaeva nägema, siis loe edasi!

2. Uuri välja, mis on tegelikud põhjused

Kas tegu on lihtsalt tüdimuse või millegi suuremaga?

Üksluisus suhetes on tihti probleemiks, kuid see võib olla ka vihjeks, et miks te nii tunnete.

Küsige ja proovige leida v astused järgmistele küsimustele:

Kas te endiselt seksite

Kas teid piinab küsimus, kas kallim meeldib veel teile?

On teie soovid sarnased, kui asi puudutab peret ja sõprust

Kas vaidlete raha üle või töö/eraelu tasakaalu üle?

Kas kahtled - on teil midagi ühist?

Kas tunned, et olete kasvamas lahku?

Kui vastad mõnele väitele jaatavalt, siis on asi tõsisem, sest tegu pole ainult tüdimusega.

Kas tunned end suhtes rahutuna? Küsi endalt - kas tunned segadust ka teistes valdkondades?

Sa pead leidma tasakaalu, sest suhe ei saa sulle asendada teisi vajadusi.

Veendu, et töö sind motiveeriks, sõbrad oleksid olulised, sest kõik väline muudab ka sinu suhte põnevamaks ja kindlamaks.

3. Tee plaan

Plaanige partneriga koos puhkust. Võite selleks valmistudes minna ka koos keelekursustele.

Kas teie vestlused on muutunud igavaks ja sisutuks? Lugege koos mõni raamat läbi, mille üle arutleda või minge külastage mõnd näitust.

Seks on muutunud rutiinseks? Veetke kõik laupäevad alasti või proovige midagi uut, mis teile mõlemale esiti kananaha ihule toob.