Punane granaat kuukiviga käevõru ja topaasiga ripats Sri Lankalt on erilise energiaga eriline kingitus.

PUNANE GRANAAT

Omadused: elujõud, seksuaalsus, armastus, tervendus, eneseusaldus, raha, äriõnn, kirg, elurõõm

Punase granaadina olen äärmiselt mitmekülgne abiline ja suurepärane energiate tasakaalustaja. Minu energiad aitavad teha Sind enesekindlamaks, tõsta enesehinnangut ja vaimset teadlikkust. Aitan Sul tunda end turvaliselt erinevates olukordades, ka reisil olles. Aitan olla Sul ühenduses maaenergiatega, tunnetades täielikku kohaolu. Olen abiks kriisiolukordades, kui vajad kindlust, julgust ja eneseusaldust. Toetan ülesaamist depressioonist ja kehal kiiremini taastuda.

Stimuleerin kundalini ehk eluenergia tõusu, mõjun ergutavalt potentsile nii meestel kui naistel, tasakaalustades samaaegselt mees- ja naisenergiaid. Aitan ka seksuaalenergial paremini liikuda, toetades südamekeskuse avanemist, et lubada vallanduda kirel ja rõõmul.

Mind peetakse äritegevuse õnnekiviks, aidates luua edu ja küllust, selleks aseta vähemalt kolm granaati oma töölauale.

Füüsilised vaevused: vereringe ja lümfisüsteem, nahk, ergutab kopsusid, põrna, südant; väsimus, depressioon, jõuetus ja hirmud; potentsiprobleemid, suurendab seksuaalset iha; aneemia, liigesepõletikud, nahahaigused, mälunõrkus; mineraalide ja vitamiinide parem omastamine.

Energiakeskused: juurkeskus, sakraalkeskus

Näärmed: neerupealised, sugunäärmed

Sünnikivi: jaanuar

Tähemärk: Veevalaja, samuti Lõvi, Kaljukits

Planeet: Uraan, Jupiter, Mars

Element: tuli

Värv: tumepunane

VALGE KUUKIVI

Kuukivina on mu energiad väga rahustavad, õrnad ja vastuvõtlikud. Toon lõõgastust, aidates olla Sul hetkes ja lubades minna vooluga kaasa. Kuna olen tihedalt seotud tundekehaga, siis luban Sul paremini oma tundeid teadvustada ja seeläbi ka tasakaalustada emotsioone.

Kui mind lähemalt vaadata, siis viib see rännakule imekaunilt kiirgavasse sisemaailma kivi sisemusse, mis omakorda jõuab rännakuks enda sisse. Seepärast aitan leida endast üles varjatud tõe ja toon valgusesse tagasi need osakesed meie seest, mille oleme unustanud, kuid mis kaunistavad meie olemust. Suurendan intuitsiooni, vaimset kasvu ja avardan võimeid, ka neid mis on seotud selgeltnägemisega.

Kuukivina peetakse mind naiselikkuse ja õnne sümboliks - aitan Sul olla kontaktis oma naiseliku poolega. Abistan Sind oma naiseliku tarkuse ja veetluse suurendamises. Eriti tugevalt võimenduvad minu energiad täiskuu ajal, mistõttu omistatakse mulle müstilisust ja salapära. Täiskuu ajal tugevdan ka Sinu intuitsiooni ja sisekaemuslikku tunnetust. Minu energiad toetavad ühenduses olemist oma väega, sügava naiseliku tarkusega - see on teadvelolek, et armastuse allikaks oleme me ise.

Olen tuntud ka kui armastajate kivi, aidates avada südame armastuse vastuvõtmiseks ja võimendada armastustunnet. Kui vajad värskust ja kirge oma suhtesse, siis too mind omale magamistuppa või kanna ehtena. Toon edu armastuses ja toetan inimestevahelist armastavat suhtlemist. Vajadusel lepitan armunute tülid, suurendades naiste veetlust ja kutsudes seeläbi armastajaid üksteisele lähemale. Samuti abistan ka mehi oma emotsioonide väljendamisel, rahustan hüperaktiivseid lapsi ja aitan unetuse korral.

Olen uute alguste kivi ja väga hea abiline meditatsioonis selguse loomiseks endas, intuitsiooni ja selgeltnägemise võimete-tajude suurendamiseks.

Füüsilised vaevused: viljakus, emadus, rasedus, menstruatsioonivalud, suguelunditega seotud haigused, hüperaktiivsus, närvilisus, hormoonide ja hormonaalsüsteemi tasakaalustamine, unetus, ergutab seedimist, väljutab toksiine, keharakkude uuendajana aitab taastada nooruslikkust ja tervist.

Energiakeskused: kolmas silm, kroonkeskus

Näärmed: käbinääre

Sodiaagimärk: Vähk, Kaalud, Skorpion, Kaksikud

Planeedid: Kuu

Element: vesi

Värvus: pärlmutter valge



Afirmatsioon: Ma olen tasakaalus ja täielikus ühenduses oma emotsioonidega.

VALGE TOPAAS.

Valge topaasina kiirgan taevalikku rahu, rõõmu ja helgust - vahendan helgeid energiaid ja aitan suurendada Sinus valgusehulka. Võimendan armastuse- ja õnnetunnet ning puhastan meelt ja mõtteid. Traditsiooniliselt tuntakse mind kui armastuse, tarkuse ja õnne kivi. Olen suurepärase manifesteerimise võimega kristall, aidates kaasa su unistuste täitumisele. Valge topaasina aitan ka suhelda loodusvaimudega.

Emotsionaalsel tasandil rahustan tundeid, aitan Sul armastust vastu võtta ja ka välja anda. Lõikan läbi sisemised kahtlused ja ebakindluse, valgustades teed südames olevale tõele. Leevendan üleväsimust, närvilisust ja tugevdan närvisüsteemi.

Topaasina on mul omadus suunata energia sinna kehaosasse, kus seda kõige enam selles hetkes vajad. Vahendan Sinusse puhtaid Allika valgusenergiaid, seeläbi puhastades auravälja, võimendades intuitsiooni ja psüühilisi võimeid. Läbi kõrgemate energiakeskuste loon sügavama ühenduse Kõrgema Mina ja algallikaga saamaks teadlikumaks, millise eesmärgiga oled siin elus kehastunud.

Väga hea meditatsionikivina aitan näha suuremat pilti ning mõista oma elupuslet. Olen Sulle abiks, kui otsid oma elule suuremat tähendust ja eesmärki. Kaitsen Sind kadeduse, haiguste ja teiste halbade soovide eest.

Füüsilisel tasandil: stimuleerib ainevahetust, tervendab maksa, silmahaigusi ja nägemist, rahustab ja tugevdab närvisüsteemi, suurendab viljakust

Energiakeskused: kroonkeskus, hingetäht, tähevärav

Sodiaagimärk: Ambur, Neitsi, Jäär

Planeet: Päike

Element: tuli

Värv: läbipaistev

Hea teada! Kui sul pole sama sodiaagimärk või sünnikivi, siis vali sobiv kivi tema omaduste või meeldimise järgi. Siin ei ole vastunäidustusi, sest kristallienergiad resoneeruvad iga inimesega personaalselt, aidates tasakaalustuda just sellel, mida inimene parasjagu vajab.

