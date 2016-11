"Jõuluhooaja lähenemisega on tuhandete lapsevanemate mõtted juba selle juures, mida laps vajab – kas uut Lego komplekti, uut nutiseadet või mingit muud moodsat asja. Käes on aeg mõelda, mis on tõeliselt väärtuslik ja kuidas vormida see kingiks," kirjutab Tallinna Lastehaigla onkoloogia-hematoloogia osakonna juhataja Kadri Saks. Eestis on üle 300 krooniliselt või raskelt haige lapse, kes peavad oma tervisliku seisundi tõttu viibima suure osa ajast haiglas või kodusel ravil. See on ühtaegu stressirohke aeg nii lapsele kui ka nende vanematele ning lähedastele. Arstina näen sageli, et olukorras, kus mõlemal osapoolel on tavapärasest keerulisem positiivselt mõelda, mängivad suurt rolli rõõmu ja siiraid emotsioone tekitavad elamused, mis aitavad suuresti kaasa lapse tervenemisele ning aitavad raskel ajal toime tulla. Haige laps hindab lihtsaid tegevusi

Krooniliselt haige laps nõuab väga suurt tähelepanu ning tahes tahtmata tuleb aega muude asjade arvelt ohverdada. Tihti on nendeks just needsamad emotsioone pakkuvad elamused ning see on see, mida neil lastel tegelikult puudu jääb ning mida neil oleks vaja.Üllatuslikult ei unista haiged lapsed üldse sellest, et nad saaksid sõita võimalikult kaugele kuuma päikse kätte. Haiged lapsed igatsevad kooli ja huviringi, oma sõprade seltskonda, nad tajuvad seda suure ebaõiglusena, et nad ei saa võtta osa perekondlikest sünnipäevapidudest. Terve inimese jaoks võib ju loomaaias või veepargis käimine tunduda iseenesestmõistetavana ning tihti ei saagi lapsevanemad aru, kui suur sündmus võib see tegelikult lapse jaoks olla. Eriti kui tegu on haige lapsega, kes haiglast või kodust kuigi sageli mujale keskkonda ei pääse.

Annetajate abiga täituvad laste unistused Haige lapse vanem viibib nii palju kui võimalik haiglas, mistõttu ei saa ta alati töötada täiskoormusega. See tähendab, et haige lapsega pered on ka majanduslikult keerulisemas olukorras ning nende laste võimalused lõbusalt aega veeta on selle tõttu ka rohkem piiratud.Sellises olukorras perekondadele tuleb appi heategevusfond Minu Unistuste Päev, mis koostöös Tallinna Lastehaigla, Tartu Lastekliiniku, Narva Haigla, Ida-Viru Keskhaigla ning paljude teiste patsiendiühingutega on võtnud eesmärgiks pakkuda nendele lastele lõbusaid elamusi, viies täide nende salajasi unistusi. Tundes neid lapsi ning teades nende tervislikku seisundit, on arstid need, kes valivad välja lapsed, kes vajaksid lisaks tavapärasele ravile juurde ka taolist emotsionaalset toonust. Õnneks on meil küllaltki palju abilisi ja ettevõtteid, kes haigete laste unistuste päeva täitmisesse panustavad. Osakem hinnata ja väärtustada koos veedetud aega