Teadlased arvutasid välja, kui palju inimene sööb päeva jooksul rohkem, kui tal on unetunde väheks jäänud.

Kui tahad, et piht oleks sale ja kaalunumber normis, tasub õhtuti õigel ajal magama minna, sest unepuudus võib paksuks teha, kirjutab Women's Health Magazine.

Nimelt avaldati ajakirjas European Journal of Clinical Nutrition uuring, milles selgus, et inimesed, kes vaevlevad unepuuduse käes, söövad päevas keskmiselt 385 kalorit rohkem kui need, kes on ennast korralikult välja puhanud.

Eriline isu on väsinud inimestel just rasvaste toitude järgi kuna isusid reguleerivate hormoonide tasakaal on unepuuduse tõttu paigast ära.

Seejuures selgus, et unepuuduses inimene ei liiguta end samuti eriti agaralt, et lisakalorid ära kulutada, mistõttu hakkavad need ajapikku kaalunumbrit suurendama.