Laupäevasel kontserdil poliitikast ja meediast räusanud ning vaid kolme laulu järel lavalt minema marssinud Kanye West viidi teisipäeva öösel haiglasse.

NBC Newsi ja TMZ.comi teatel sai politsei Los Angeleses appikutse. TMZ teatel oli räpikuulsus räusanud ning kohale kutsutud võimuesindajatele vastu hakanud. Politseinikud pidasid targemaks superstaar nii enda kui ka teiste turvalisuse nimel haiglasse viia. Sinna toimetati ta rauduskäsi.

Arstide sõnul on Kim Kardashiani mehe käitumisele jälje jätnud magamatus ja üleväsimus. Kõik ülejäänud “Saint Pablo” turnee kontserdid on ära jäetud ning Kim, kes elas oktoobris Pariisis üle hirmuäratava relvastatud röövi, on oma mehele toeks tõtanud.