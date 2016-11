Pärlina olen eelkõige naiselikkuse, naiseliku veetluse ja ilu sümbol. Minu puhtad energiad mõjuvad hästi viljakusele, toetavad harmoonilisi suhteid oma lähedastega ja loovad romantikat. Nii nagu kasvan pärlina merekarbis ja avanen sealt oma täiuses, niiviisi toetan ka mina lapse kasvamist emaüsas ja tema sündi. Et kõike seda oma elus sümboliseerida, hangi endale pärliga kõrvarõngad!

Lasen vabalt voolata Su naiselikkusel, tunnetel ja mõtetel. Ankurdan auravälja ilu ja rahu energiaid. Suurendan Su tajude tundlikkust, sensitiivsust ja tahtejõudu. Minu energiad aitavad tuua mõtteselgust, suuremat keskendumisvõimet ja tasakaalustavad emotsioone. Olen Sulle toeks ka kurbusehetkedel. Vahendan Sulle teadmist, et muutused on elu üks vajalik ja ilus osa ning muutused on alati positiivsed, sest nad muudavad meid targemaks ja küpsemaks.

Valgustumise ja puhtuse sümbolina aitan avardada vaimset maailmataju ja sisemist teadlikkust. Abistan kontakti loomisel iseendaga ja valgusmaailma heade olenditega nagu teejuhid, peainglid, haldjad ja teised. Olen hea toetaja mediteerimisel.

Lisaks aitan täituda Su südamesoovidel, toon head õnne ja jõukust.

Füüsiline tervendus: seedesüsteem, menstruatsioonivaevused, fertiilsus, hüpertoonia, hingamiselundite vaevused, diabeet, mälukaotus, neerud, närvipinged, kõrge vererõhk

Energiakeskused: päikesepõimik

Sodiaagimärk: Vähk, Skorpion

Hea teada! Kui Sul pole sama sodiaagimärk, siis vali sobiv kivi tema omaduste või meeldimise järgi. Siin ei ole vastunäidustusi, sest kristallienergiad resoneeruvad iga inimesega personaalselt, aidates tasakaalustuda just sellel, mida inimene parasjagu vajab.

