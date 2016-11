Seoses Kadri Simsoni lahkumisega Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe ning Mailis Repsi lahkumisega fraktsiooni aseesimehe positsioonilt korraldati täna keskfraktsioonis erakorralised juhatuse valimised.

Fraktsiooni uueks esimeheks valiti 19 poolthäält kogunud Tarmo Tamm. Aseesimeesteks valiti Erki Savisaar ning ka varasemalt aseesimehe positsiooni täitnud pikaajaline riigikogulane Valeri Korb.

„Fraktsiooni esimehe positsioon on ääretult suur vastutus ning võtan seda väga tõsiselt. Keskerakond on peaministri erakond ning me peame sellena käituma ka parlamendis. Olen kindel, et Keskerakond suudab jätkata ühtsena ning ühise eesmärgi nimel pingutades,“ rääkis äsja esimeheks valitud Tarmo Tamm.

Senised fraktsiooni juhatuse liikmed Kadri Simson ja Mailis Reps asuvad homsest uue valitsuse ministriteks.