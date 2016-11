Vallalise elul pole mitte midagi viga, kuid igavesti ei tasu seda siiski nautida.

Mille järgi saada aru, et inimene on juba liiga kaua vallaline olnud? Cosmopolitan tõi välja mõned märgid, mis just nimelt sellele viitavad.

1. Isegi su kõige kaugemad sugulased on loobunud küsimustest, mis puudutavad su armuelu.