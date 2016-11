Päästeameti andmetel on aastas keskmiselt 200 tulekahju, mille põhjustavad erinevad elektriseadmed alates rösterist ning lõpetades külmkappide ja boileritega. If Kindlustus selgitas katse käigus välja, kui mitme minutiga põhjustab lihtne vooluvõrku unustatud triikraud tulekahju.

Tänavu on päästjatel tulnud eluhooneid kustutada 1200 korral, neist 98 said alguse elektriseadmest ning neis hukkus kuus inimest. Enim põhjustavad elektriseadmetest tulekahjusid ülekoormatud pikendusjuhe, külmkapp, laelamp, laualamp, pliit, elektrikilp, pesumasin, nõudepesumasin ning elektriradiaator.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhvik soovitab kahtluse korral alati südamerahu ja turvalisuse huvides kontrollida, kas elektriseadmed sai ikka välja lülitatud. „Ilmselt on meist paljud tabanud end mõttelt, et kas ma ikka triikraua või pliidi lülitasin kodust lahkudes välja. Sellises olukorras soovitan kindlasti koju tagasi minna ja kontrollida, kuna halva stsenaariumi korral võivad tagajärjed üsna kurvad ja masendavad olla,“ sõnas Jõhvik.