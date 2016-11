Nigeeria mees otsustas oma kallimale teha kummalise abieluettepaneku, kus ta tulevane naine pidi esiti arvama, et tema mees on hukkunud.

Video algab sellega, kuidas neiu tormab lamava mehe juurde, kes on autolt löögi saanud, vahendab Mirror.

Tänaval lamava mehe kõrval on veri ja tema näitsik näib olevat šokeeritud ja mures. Tundub, et mees on suremas.