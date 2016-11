Videol on alasti mees, kes mööda Londonit hulkus ja bussijuhti hirmutas.

Videol on kuulda, kuidas naine pärib alasti mehelt, kes bussi sisenes, et kas too on päris hull, vahendab Mirror.

Alasti mees teeb bussis tiiru ja tüütab ka üleval istuvaid sõitjaid. Siis läheb mees tagasi roolis oleva naise juurde ja nõuab temalt raha. Bussijut kordab, et raha tal ei ole. ta hoiatab, et politsei võtab mehe kinni, kui too jätkab paljalt liikumist.