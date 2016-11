Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liikme Hanno Matto sõnul otsustas revisjonikomisjon lülitada oma tööplaani Tallinna TV sarja "Savisaare protsess" tootmise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontrollimise.



"Eile langetas riigikohus mitu otsust ebaseaduslike valimisreklaamide osas, mille tulemusena peavad mitmed keskerakondlased Tallinna linnale kinni maksma enda poliitreklaamid. Tegemist on oluliste näidetega, mis loodetavasti panevad iga poliitiku kaks korda järele mõtlema, enne kui nad üritavad avaliku raha eest endale reklaami teha. Loodan, et Keskerakonna esimees Ratas annab linnajuhtide senisele tegevusele õiglase hinnangu ning välistab edaspidi erakonnakaaslaste sarnase tegevuse Tallinna juhtimisel," ütles Matto.



Matto sõnul soovivad sotsiaaldemokraadid välja selgitada, et Tallinna TV sarja "Savisaare protsess" puhul poleks tegemist parteipropaganda rahastamisega. "Antud sarja tootmiseks on kasutatud avalikke vahendeid ning kontrolli käigus tuleb välja selgitada, kas seda on tehtud seaduslikult ja otstarbekalt," lisas Matto.