Tänane TV3 "Kuuuurija" uuris juhtumit, milles on tuhandeid pettasaanuid ja kadunud on miljonid eurod. Tegu on sooduspakkumisi vahendanud portaaliga Cherry.ee, mis kevadel päevapealt nagu põis lastelaulus lõhki läks.

Cherry presidendi, ordenite ja aurahadega pärjatud juhtide ja omanike sõnul on kõik kõige paremas juriidilises korras. Katrin Lust aga näitas, et tegelikult võib olla tegu mastaapse püramiidskeemiga ning ettevõtet arendati ja juhtide palkasid maksti kaupmeeste ja klientide raha eest.



Lugu on järelvaadatav siit.