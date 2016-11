Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees, uue valitsuskoalitsiooni kaitseministrikandidaat Margus Tsahkna selgitas "Aktuaalse kaamera" stuudios, et ministrite nimetamine on kaalukas otsus, mistõttu võttis IRL selleks aega, et mitte uisapäisa tegutseda.

Tsahkna selgitas, et kuna nemad olid ka eelmises koalitsioonis, siis nende roll on kanda vastutust, et riigieelarvet puudutavad seadused saaksid kiiresti muudetud ja ka kaitsetemaatikaga saaks minna edasi, vahendas ERRi uudisteportaal.

Marko Mihkelson, kelle nimega uue valitsuse koosseisus tugevalt spekuleeriti, ministriportfelli siiski ei saanud.

"Keegi ei jäänud portfellita, aga on hetki, kus erakonna esimehel ei ole väga palju valida," põhjendas Tsahkna asjade käiku, lisades samas, et erakonna esimehena poleks ta ise saanud valitsusest välja jääda.

Tsahkna selgitas, et kui tavaliselt käib ministrite valimise protsess nii, et kandideeritakse erakonnasiselt, kus ükshaaval hääletatakse iga kandidaati, siis seekord arutati asjad läbi, hääletamist ei toimunud ja otsus oli konsensuslik.