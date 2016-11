Selgeltnägijate tuleproovi neli viimast osalejat võtsid ette teekonna Kihnu saarele, kus esmalt võttis neid vastu Kihnu Virve ning seejärel tuli ära arvata mitme sajandi tagune juhtum.

"Kas need soovid, mis mu südames keerlevad, kas need täituvad?" rääkis Virve, et usaldab oma salasoovid sellele osalejale, kes läbib tema küsitlusvooru. Usaldusisikuks sai Anu. "Aga see, mis sa rääkisid, oli kõik õige," rääkis Virve Anule.

Jelena ja Virve. (TV3)

Pärast seda, kui räägiti ja masseeriti teisigi Kihnu elanikke, oli aeg hakata lahendama juhtumit minevikust. Selleks kutsuti kohale ka teine Kihnu saare kuulus naine – Roosi.