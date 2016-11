Ööl vastu pühapäeva kella kolme ajal kutsuti politsei Saaremaal Lääne-Saare valda Muratsi külla, kus Merekivi puhkemajas peetud sünnipäevapeol olid joobes alaealised.

Politseinikud leidsid majast 17 pidutsevat alaealist, kellest kümnel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ja nende asjas algatati väärteomenetlus. Politseijaoskonda toimetatud 15–17aastased noored anti üle vanematele.

Merekivi puhkemaja pidaja Targo Tiidussalu ütleb, et majas pidas sünnipäevapidu 17aastane tütarlaps: "Et meilt maja üürida, peab olema vähemalt 18aastane, kuid asju ajas tütarlapse ema ja me ei näinud põhjust keeldumiseks.

Andsime võtmed õhtul üle. Siis oli kõik korras, mingit alkoholi polnud. Võtmete üleandmisega andsime ka peo järelevalve üle vanemale, sest ise ei saa ju seal kontrollimas pidevalt käia."