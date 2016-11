Nääme kaebust ei rahuldanud ka Tallinna ringkonnakohus ja ta on pöördunud kassatsioonkaebusega riigikohtusse.

Harju maakohus on mõistnud Alar Nääme omastamises süüdi, kohus leidis, et Tallinna Kesklinna valitsuse korraldatud kontserdid Valga kultuurikeskuses 18. jaanuaril ja 13. veebruaril 2015. aastal olid valimisüritused.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) on peatanud menetluse Tallinna Kesklinna vanema Alar Näämelt tema isiklikuks valimiskampaaniaks kulunud raha tagasinõudmise kriminaalasjas kohtuotsuse jõustumiseni, samuti tuli ära oodata Edgar Savisaare kohtulahend riigikohtus ERJKga vaidluses.

ERJK on menetlenud keelatud annetuse võtmes Nääme poolt riigikogu 2015. aasta valimiste eel Valgas peetud kontsertüritusi, mille eest oli tasunud Tallinna Kesklinna valitsus.

Arvestades, et kriminaalmenetluses on süüdistus omastamises ja Tallinn pole esitanud tsiviilhagi kahju sissenõudmiseks, arutas komisjon menetluse aluseks oleva sätte muutmise võimalust, s.o menetluse jätkamist 1. aprillil 2014 jõustunud erakonnaseaduse alusel, mis käsitleb valimiskampaaniaks avaliku raha kasutamist keelatud tuluna.

Selleks tellis komisjon riigikogu kantseleilt õigusliku hinnangu, millest järeldus, et haldusmenetluse jätkamiseks oleks mõistlik ära oodata analoogses Edgar Savisaare asjas tehtav riigikohtu otsus ja ära oodata Nääme kriminaalasjas jõustunud kohtuotsus ehk riigikohtu lahend, ja seejärel asuda tema ärakuulamisele.