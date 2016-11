Tulevane maaeluminister Martin Repinski sõnas, et tema veebruarikuu väljaütlemine, mille kohaselt pooldab ta kodukohas Ida-Virumaal kanepi legaliseerimist, oli arusaamatus.

Martin Repinski muutis suhtumist kanepisse. (Teet Malsroos)

"Ma tegelikult veebruaris natuke ebaõnnestunult kommenteerisin seda Vecherka portaalile. Ma ei toeta kanepi legaliseerimist. Ma olen selle vastu," kinnitas Repinski eile Õhtulehele.

"Küsimus oli selles, kas ma tunnen, et kui oleks mingid asutused, kus kanep oleks legaalne, siis aitaks see võidelda ebaseaduslike narkootiliste ainete müügi vastu. Ma ütlesin siis, et tegelikult see on huvitav idee ja võib-olla isegi toetaksin."

Repinski märkis ka, et tal tekkis toona Vecherka ajakirjanikuga ilmselt väike möödarääkivus, sest nad vestlesid telefoni teel.