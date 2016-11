Tööinspektsiooni asedirektor: ehitus on üks suurema tööõnnetusriskiga valdkondi.

On reede õhtu ja töömehed ehitusplatsil kiirustavad, et viimaste töödega lõpetada. Ootamatult ja pauguga lõhkeb betoonivoolik ja sellega saab pihta 42aastane Mart. Terve järgmise aasta on ta silmi ravides haiguslehel.

Lõuna-Eesti ehitusplatsil on nädalavahetus juba käeulatuses. Objektijuhina otsustab Mart (42, nimi muudetud) veel enne kodutee ettevõtmist tehtud töö üle vaadata. Kiivri ja ohutusprillid on ta juba ära pannud. Arvab, et kiireks pilguheitmiseks ei ole neid vaja.

Ehitusplatsi ühes otsas valavad mehed betooni. Töö ei edene. Ajaga on ehitusmaterjal betoonivoolikus kivistuma hakanud.