Alustada tuleks õrnade ja soojendavate laksudega, mis paneks kallimal vere käima. Ole mänguline ja lase mehel lakse lugeda...

2. Torud puhtaks

Suuseks mehele, kus kehtib kaks reeglit. Esimene reegel on mehele suuseksi pakkuda. Teine reegel - saavuta mehega suuseksi tegemise ajal silmside. Kui asud tegudele, siis heida mehele kõige kirglikum pilk, mille suudad oma silmist temani saata!

3. Anna hoogu juurde

Ära lihtsalt lama ja laiske, vaid vaheta poose. See on lõbus ja ka korralik trenn! Rääkimata sellest, et teie vahekord pikeneb. Alustage misjonäriasendist, millele võiks järgneda poos naine süles või mugav mees taga.

4. Tantsivad daamid

Kõik vajavad seda üht lugu, mis neid seksikalt tantsima paneb. Lugu, mis paneb su keha kuuletuma ja sensuaalselt liikuma. Naine peaks mehele esitama aeglase ja erutava tantsu nii, et mees temalt pilku kõrvale ei saa. Liiguta ja kasuta käsi, juukseid, puusi, rindu jne. Silmad - ära unusta kallimale silma vaatamast!

5. Teenijanna saabus

Üllata meest mõnes napis teenijanna kostüümis või seksikas pesus. Kõdita teda sulgedega ja tõmba tähelepanu, et siis taas oma kohustuste juurde tagasi minna - tuba vajab ju koristamist...

Kui mehe pilk on juba sinul, siis juhi ta magamistuppa ja anna talle kannatlikkuse eest teenitud palk!

6. Luiged ujuvad