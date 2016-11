Austraalia ajakirja Women’s Day andmeil on Nicole Kidmani ja tema kaasa Keith Urbani mesimagusad punavaibapildid tühipaljas fassaad. Filmistaari ja kantrilaulja abielu on nii jõhkralt karile jooksnud, et lähipäevil selgub: on neil veel lootust oma suhet päästa?

OTSEKUI TUVIPAAR: Nicole Kidman ja Keith Urban 2. novembril 2016 kodulinnas Nashville’is peetud USA kantriauhindade jagamisel. (Reuters / Scanpix)

Women’s Day teatel on Nicole Kidman ja Keith Urban võtnud ette kahepäevase intensiivteraapia erakeskuses, kus viltuvedanud abielusid püütakse õigele teele juhtida.

"Nicole ja Keith on juba aastaid probleemidega maadelnud ja jõudnud otsustavasse punkti," ütles end kuulsa paari lähedaseks sõbraks pidav anonüümne inimene ajakirjale.

Väidetavalt on Kidman sõpradele öelnud, et tema ja Keith ootavad veel kolm kuud. Kui selle ajaga ei õnnestu probleeme seljatada, tehakse kümme aastat kestnud abielule lõpp ja seatakse esikohale oma kahe tütre heaolu.