Ameerika muusikaauhindade jagamisel võidutsenud lauljatar tänas oma fänne südamest.

"Mul oli kõik olemas, aga ma olin sisimas katki," tunnistas Selena Gomez pühapäevasel Ameerika muusikaauhindade jagamisel popi- ja rokikategooria lemmiklauljatari tiitlit vastu võttes. 24aastane endine lapstäht on pidanud pikka võitlust raske haigusega ning sellega kaasneva ärevuse, paanikahoogude ja depressiooniga.

VAPPER VÕITLEJA: Mitu kuud haiguse tõttu avalikkuse eest kõrvale hoidunud Selena Gomez ilmus Ameerika muusikaauhinda vastu võtma säravpunases kleidis. (Reuters / Scanpix)

"Võib vist julgelt öelda, et enamik teist teab mu elust palju, meeldib see siis mulle või ei," ütles Justin Bieberi endise pruudina tuntud omaaegne lapstäht, kes on kasvanud üles ajakirjanduse ja fännide terava tähelepanu all. Tänavu augustis teatas Selena, et taandub rambivalgelt.

"Pidin peatuma, sest mul oli kõik olemas, aga ma olin sisimas katki," seletas säravpunases kleidis kaunitar Ameerika muusikaauhindade galal pisarsilmi.