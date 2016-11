John Lennoni kuri kiri, mille ta kirjutas The Beatlesi laialimineku järel Paul McCartneyle ja tema naisele Lindale, tõi USA oksjonil sisse ligi 30 000 dollarit.

Kaheleheküljelises trükitud visandis, millele on tehtud juurdekirjutusi, süüdistab Lennon Pauli ja Lindat tema ja ta naise Yoko Ono inetus kohtlemises ja selles, et nad peavad end ajakirjandusest kõrgemal seisvaks.

John Lennon ja Yoko Ono (Vida Press)

BBC Newsi teatel vallandas Johni pahameele see, et Linda oli pahaks pannud, kuidas ta ei teatanud The Beatlesist lahkumisest avalikult. Lennon väitis, et oli pidanud Linda kirja mingi keskealise tigeda biitlifänni kätetööks.

Sõimusõnadega pikitud kirja lõpus nimetas Lennon Linda sugulasi hullumeelseteks ja ütles, et on nende pärast kannatama pidanud. "Jumal aidaku sind, Paul," kirjutas John trükitähtedega.