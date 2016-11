Näopesemine on tegevus, millele me ei mõtle, kuid teeme seda aga pidevalt.

Nahaarst Erin Gilbert toob videos välja, mida me enda igapäevases näohoolduses valesti teeme.

Tema sõnul on esmaseks valeks otsuseks loobuda näo pesemisest.

"Mitmed inimesed arvavad, et nende nahk püsib nii niiskemana, mis pole vale, kuid samas tekivad ka nii vistrikud ja akne,“ sõnas nahaarst videos.

Tema sõnul tuleb tooteid valida vastavalt hooajale ning pesta nägu päeva jooksul vähemalt korra, kui mitte kaks. Siiski palub arst tähele panna, et me ei hakkaks enda näo eest ka üle hoolitsema, sest nii võime me seda vigastada.