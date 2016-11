Saksamaal Niedersachseni liidumaal Hamelnis sidus 38aastane mees pühapäeva õhtul 28aastasele naisele köie kaela ümber, kinnitas köie vaba otsa auto külge ja andis seejärel gaasi, vahendab Bild Online.

Naine lohises 250 meetrit auto järel ja jäi lõpuks Kaiser­strassele lamama. Esialgu ei ole teada, kas tal õnnestus end köiest vabastada või pääses köis lihtsalt kaela ümbert lahti.

Sündmuskohale kutsutud kiirabi tunnistas naise vigastused eluohtlikeks. Ta viidi päästehelikopteriga haiglaravile. Erakordselt julma teoga hakkama saanud mees tuli hiljem politseijaoskonda ja tunnistas tehtut.

Ta võeti vahi alla. Mehe motiiv jäi esialgu selgusetuks. Nii mees kui ka tema ohver on kurdi päritolu Saksa kodanikud. Tegemist on endiste elukaaslastega. Neil on üks ühine laps.