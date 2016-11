2014. aastal olid paljud Saksamaa meediaväljaanded veendunud, et liidukantsler Angela Merkel paneb veel enne järgmisi valimisi ameti vabatahtlikult maha.

Võim on sedavõrd magus, et alates 2005. aastast Saksamaa valitsust juhtiv Angela Merkel teatas pühapäeva õhtul: kandideerin tuleval sügisel peetavatel parlamendivalimistel juba neljandaks tähtajaks.

Otsus tuli pärast Obama visiiti

Veel läinud nädala neljapäeval ütles Angela Merkel USA presidendi Barack Obama lahkumist kommenteerides, et demokraatia elab muudatustest. USAs teatavasti on presidendi ametiaeg piiratud maksimaalselt kahe nelja-aastase ajaga ehk kaheksa aastaga.

Merkel on aga nüüd otsustanud oma sõnu süüa ja üritada liidukantsleri ametis püsida koguni 16 aastat.

62aastane Angela Merkel tegi kandideerimisotsuse teatavaks vahetult pärast ametist lahkuva USA presidendi Barack Obama lahkumisvisiiti Berliini. Obama kinnitas pärast kohtumist Merkeliga, et kui ta oleks sakslane, siis valiks ta Merkeli.

Angela Merkel kinnitas pühapäeva õhtul, et otsus neljandaks tähtajaks liidukantsleriks kandideerida sündis raskelt. "Mõtlesin lõputult selle üle järele," ütles ta.

Kristlik-demokraatliku Uniooni (CDU) liider Angela Merkel on juhtinud Saksamaa valitsust alates 22. novembrist 2005. Ta on seni võitnud kolmed valimised järjest (2005., 2009. ja 2013. aastal).

Paljud nimetavad teda juba igaveseks liidukantsleriks. Tõsi, Merkeli eelkäijatest jõudis Konrad Adenauer selles ametis olla 14 ja Helmut Kohl koguni 16 aastat.

Euroopa Liidus on Angela Merkel 2014. aasta märtsist saati staažikaim valitsusjuht. Varem kuulus see tiitel lühikest aega Andrus Ansipile.

Euroopa Liidus on 28 liikmesriiki, Saksamaa on neist vaieldamatult kõige tugevam ja tänu sellele on Angela Merkel ka kogu Euroopa Liidu tunnustatud liider, kelle arvamusega tuleb teistel arvestada.

Putin kardab Merkelit

Parlamendivalimisteni Saksamaal jääb umbes kümme kuud ja Merkeli kandideerimisotsus kuulutas valimisvõitluse alanuks.

Venemaa opositsioonijuhi Mihhail Hodorkovski arvates on Angela Merkel ainus lääne poliitik, keda Venemaa president Vladimir Putin lausa kardab.

Seetõttu üritab Putin enne parlamendivalimisi Saksamaal Merkelit survestada ja saavutada, et teda tagasi ei valitaks.

Püsivad ju Euroopa Liidu Venemaa vastased sanktsioonid paljuski just tänu Angela Merkelile. Kui Merkeli asemel saaks Saksamaal liidukantsler näiteks sotsiaaldemokraat, siis Putini arvates oleks viimasega hoopis lihtsam asju ajada.

Nüüd, kui kristlikud demokraadid on oma liidukantslerikandidaadi sisuliselt teatavaks teinud, ei saa enam kaua viivitada ka sotsiaaldemokraadid. Neilt oodatakse otsust jõuludeks.

Peakandidaate on kaks: sotsiaaldemokraatide juht, aseliidukantsler ja majandusminister Sigmar Gabriel ning Euroopa Parlamendi president Martin Schulz.

Politoloogide arvates peitub Angela Merkeli pika teenistusaja saladus selles, et tal on õnnestunud alati oma parteisisesed konkurendid kõrvaldada ja seejärel küsida: "Kes siis veel, kui mitte mina?"