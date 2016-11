Samuti soovis ametist lahkuv USA riigipea, et USA ja Venemaa välisminister jätkaksid kontakte otsimaks Süüria konflikti lahendamise võimalusi. Obama ütles hiljem ajakirjanikele, et ta ei ole Süüria lähitulevikus optimistlik.

Valge Maja teatel kutsus Obama Putinit üles realiseerima Minski kokkuleppeid, et lõpuks lahendada Ukraina kriis.

Putin ütles ajakirjanikele, et ta tänas Obamat aastatega tehtud koostöö eest ja kinnitas, et viimane on alati Venemaale oodatud ja teretulnud külaline.