Peaminister Jüri Ratas; Keskerakond : Jah, ma nõustun sellega. Protokoll ei tööta, ta on laua pealt maas, ta on külmutatud ja nii kaua, kui on nende kahe riigi suhted sellised, nagu nad täna on, siis selliseks see seis ka selle protokolliga jääb.

Kristjan Kõljalg, Reformierakond : Kas te nõustute Rahvusvahelise Kriminaalkohtu seisukohaga, et Krimm on okupeeritud Venemaa poolt, ja kas te olete valmis Keskerakonna esimehena ka lõpetama koostöölepingu Ühtse Venemaaga?

Jüri Ratas: Ainukene probleem on selles, et meil ei ole lepingut, meil on protokoll.

Vilja Toomast, Reformierakond: Kas Keskerakond on ikkagi peaministri erakond? Ma vaatan, et teie erakond ei juhi ei välis-, justiits-, sise- ega ka kaitsepoliitikat. Kes siis on see peaministri erakond?

Jüri Ratas: Ma ei oska öelda, et nendest 15 ministeeriumist oleks mingi ministeerium, mis on väheoluline. Aga ma ei julge kuidagi öelda, et meie ministeeriumid on olulisemad kui Isamaa ja Res Publica Liidu või sotsiaaldemokraatide omad.

Madis Milling; Reformierakond: Kas te ka peaministrina enne järgmise aasta omavalitsuste valimisi olete valmis Keskerakonna vene keelt kõnelevatele valijatele ütlema, et Krimm on okupeeritud ja Ida-Ukrainas toimub Vene Föderatsiooni mahitatud agressioon?

Jüri Ratas: Miks ma peaksin oma sõnu muutma 2017. aasta juunikuus või septembrikuus või näiteks ka 14. oktoobri õhtul? Ei pea.

Heidy Purga, Reformierakond: Kas Keskerakonna kontrollitavate meediaväljaannete senine tegevus jätkub sellisel viisil, et oma lauskriitika pööratakse parlamendi suurima opositsioonierakonna vastu?

Jüri Ratas: Meediakanali põhimõte peab olema väga selgelt üks: see peab olema laiapõhjaline. See ei saa olla ühe erakonna keskne. Kui siin on tehtud vigu, siis tuleb neid parandada.

Igor Gräzin, Reformierakond: Milline oleks sinu kui peaministri seisukoht sanktsioonide suhtes Venemaa vastu?

Jüri Ratas: Ma arvan, et Eesti käib siin väga selgelt ühte jalga meie Euroopa Liidu partneritega.

Laine Randjärv, Reformierakond: Mispärast topeltkodakondsus, mida Keskerakond on toetanud, ei jõudnud uude koalitsioonilepingusse?

Jüri Ratas: Tänane valitsuskoalitsioon ei näe, et seda saab hetkel lahendada, ja seis on täpselt selline, nagu ta on. Nii et siin muutusi ei toimu.

Valdo Randpere, Reformierakond: Kõrvaltvaatajana mulle jääb mulje, et sotsiaaldemokraadid vahetasid kooseluseaduse rakendussätted limonaadimaksu vastu. Kas tuleks see ebanormaalne olukord ära lõpetada, et seadus on olemas, aga rakendussätted ei kehti?

Jüri Ratas: Ma saan ju aru, et need rakendussätted on riigikogu küsimus ehk seadusandliku võimu küsimus ja seadusandlik võim peabki selle küsimuse lahendama.

Rait Maruste, Reformierakond: Kui selle aasta juunikuus riigikogu võttis vastu avalduse "75 aastat juuniküüditamisest", siis päris suur hulk teie erakonnakaaslasi jättis seisukoha võtmata. Kas see tähendab seda, et me vaatame oma ajaloo traagilistele sündmustele teistmoodi või milline on uue koalitsiooni positsioon neis asjus?

Jüri Ratas: Meil oli vahetult peale selle punkti hääletust arutelu ka fraktsioonis ja ma usun, et need keerulised teemad said selgeks räägitud ja selle suhtes tehakse ka tulevikus teistsuguseid järeldusi.

Jaak Madison, EKRE: Kas Petserimaa ja Narva-tagune Jaanilinn on jätkuvalt okupeeritud?

Jüri Ratas: Minu seisukoht seoses Tartu rahuga on väga austav.

Andre Sepp, Reformierakond: Mis teid enim häiris selle pika opositsiooniaja juures?