Täna hääletati riigikogus peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmist Vabariigi Valitsuse moodustamiseks. Opositsioonierakondade saadikutest mitte keegi poolt ei hääletanud. Reformierakonna puhul on see igati mõistetav, arvestades, et neid on valitsusest välja tõrjutud. Ent EKRE saadikute ühine otsus jääda erapooletuks oli selle võrra tähelepanuväärsem, et uue koalitsiooni lepingus on sees mitmed punktid, mis ühtivad EKRE programmiga.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe Jaak Madisoni sõnul on ühtivad põhimõtted igati tervitatavad, ent mitmed teised maksuplaanid on põhjuseks, miks Ratase valitsus konservatiivide poolthääli ei saanud.

"On tõsi, et väga suur osa loodava valitsuse plaanitavast majanduspoliitikast on justkui üks ühele Konservatiivse Rahvaerakonna majandusprogrammist võetud ning see tõestab meie ideede väärtust. Nende hulka kuuluvad nii matusetoetuse taastamine, tulumaksuvabamiinimumi tõstmine, regionaalsed maksuerisused kui ka palju räägitud pangamaks," sõnas Madison.