2. Täida kõhtu köögiviljadega ja lahja proteiiniga

Võta aega ja vaata, mis valikud sul peolauas on. Vaja on teha arukad valikud.

Kui näputäis toitu on koormatud paksu juustu kihiga - kõnni edasi. Mõned asjad ei ole lihtsalt seda väärt. Kui plaanid endale tavapärasest rohkem lubada, siis olgu see su lemmik! Tee nii, et need kalorid oleks väärt patustamist! Söö natuke ja liigu edasi!

3. Kontrolli kogust

Kui sul on valida taldrik, siis võta alati pisem. Täida see tervisliku toiduga. See tekitab tunde, et sööd rohkem, kuigi sööd vähem.

4. Ole jõulupeo staar

See ei tähenda, et peaksid esinema või õhtujuhiga kahekesi showd tegema.

Alkohol on üks suurimaid vaenlasi, mis su dieediga saavutatud tulemused kohe ära nullib. Tark valik oleks pokaal šampust, mis annab 80 kalorit. Sa võid lõbutseda ja pidu nautida ka siis, kui end purju ei joo! See on tõestatud!

Kui su suu on hõivatud inimestega suhtlemise jaoks, siis ei pugi sa end tõenäoliselt ka kusagil nurgas nii täis, et jaksad ainult ägiseda. Kui jõulupeol on olemas ka nurk tantsimiseks - mine ja kuluta kaloreid!

5. Keha vajab vett