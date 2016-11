Ei juhtu just iga aasta novembris, et taevast tuleb suur tali alla. Lastel oli tore, nemad said teha esimesed liulaskmised. Mõnel teisel polnud aga üldse nii tore – näiteks autojuhtidel, kellest paljud sattusid raskemasse või kergemasse õnnetusse. Paika peab vanarahva tarkus – kui Mart külmetab, siis Kadri sulatab. Kadripäev on tulemas, maa must ja suur sügis tagasi.

Aga mis juhtub alati koos lume sulamisega? Nagu igal kevadel, aga nüüd ka novembris? Loomulikult tekib kõnniteedele koerajunne nagu seeni pärast vihma! Mõne päeva eest juhtisid kaaskodanikud sellele tähelepanu ka minu kodukandi Facebooki grupis. Tõsi ta on – ei ole tore kõige selle vahel laveerida, pakun, et mitte ka neil hooletutel koeraomanikel endil.

Mis avitaks, et niisuguseid juhtumeid üha vähem oleks? Ühed pakuvad välja, et kohalik omavalitsus võiks panna välja veelgi rohkem prügikaste-kilekotte lemmikloomade väljaheidete tarvis. Teised juhivad tähelepanu, et junne leiab ka vahetult niisuguste prügikastide kõrvalt.

Koeraomanikud, hakakem inimesteks! Inimese asi on oma lemmiku järelt koristada.