Liis Lass parodeeris eilses näosaates Ylvise lugu, milles päriti, mis häält rebane teeb. Tallinna Loomaaed toob küsimusse selgust.

"Rebase helirepertuaar on väga lai, registreeritud on 28 erinevat häälitsust. Kõige iseloomulik on haukuvalt kõlav "vau-vau-vau", mida võib vahel kuulda mitmelt rebaselt korraga. Paaritumisajal võib aga kuulda kriiskeid. Nii karjub eestkätt emasloom, kuid ka isasloom oskab niimoodi häälitseda. Sotsiaalseks suhtlemiseks kasutatakse piiksuvaid, vinguvaid, turtsuvaid, urisevaid ja põrisevaid helisid, olenevalt, kas tegemist on ülemvõimu näitamise, agressiivsuse või alistumisega," kirjutab loomaaed oma Facebooki lehel.

Rebase häält saad kuulata SIIT.