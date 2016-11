Sheff on kogemata restoraniomanikule autoga otsa sõitnud ja üritab vangistusest välja rabeleda, lõpuks aitab teda Helena, kellel on aga omad tingimused. Sheff peab hakkama tema restoranis tavakokana tööle ja tööd on “oi-kui-palju”.

"Naabriplika" (Kanal 2, kl 21:30)

Vallavanema naisel on sünnipäev, aga taaskord unustab Paavel selle ära. Pole ka ime, kui sul on juhtida terve vald, kus raha lihtsalt vedeleb maas ning lausa nõuab paremat rakendust. Nõnda asutabki Aliina Esnasse täiskasvanute täiendõppe. Üheskoos Kröösmaniga loodab vallavanem kooli najal lõigata ka ühiskondlikku tuntust ja kasu. Aliina kool aga kujuneb napsitrallide magnetiks. Nõnda on üheskoos plindris nii Kerepa, Kröösman kui ka vallavanem. Viimase otsustusvõimet kahandab ka teadmine, et taaskord on ta unustanud oma kalli kaasa sünnipäeva. Viimases hädas haarab vallavanem Kröösmanist, kes saadetakse vallavanema naisele sünnipäevaks kingitust vormistama. Selle asemel, et endale pandud vastutust väärikalt kanda, satub Kröösman hoopis hätta. Kiriklas võitleb Mihhailova viimase veretilgani oma uute jalavarjude eest.

"Papad mammad" (TV3, kl 20:30)

Naabrimees Mitskini poeg tahab abielluda, aga juhtumisi on tema õppejõuks ülikoolis meie papa-Jüri, kes ei taha poisile kuidagi eksamihinnet ära panna. Jüri ajab oma paindumatusega kogu suguvõsa ja ka naabrid hulluks. Tema pärast on ohus naabrite pulmad ja üldse kogu edaspidine suhtlus.

(TV3)

Teisipäev

"Siberi võmm" (Kanal 2, kl 21:30)

Leitakse noore neiu vägivallatunnustega surnukeha. Kuna Viktor on haiglas ja Arabella ning Õunake ellujäämiskursustel, asub Prikk üksipäini lugu lahendama. Kuid mõrtsuka leidmine ei osutugi seekord eriti keeruliseks, sest selgub, et kaks sõbrannat on teinud tutvumisäpist endale meelelahutuse, mille tõttu võib nende peale väga pahaseid mehi olla päris mitu. Lugu hakkab hoogsalt hargnema, kuid selleks, et mõrvar teolt tabada, peab Kassandra kehastuma võimalikuks ohvriks. Kui Viktor haiglas teadvusele tuleb, seisab tema voodi kõrval inimene, keda ta on oma unenägudes sinna oodanud. Et kaitsta Eevat ja tuua vinduvasse loosse lahendus, põgeneb Viktor Miku abiga haiglast. Juri Poljakov ilmub uuesti välja - küll elusana, aga armetult läbipekstuna. Tammets hakkab endale Tinderi kaudu tutvusi otsima. Õunake ja Arabella eksivad ellujäämiskursustel metsa ära.

"Padjaklubi" (Kanal 2, kl 21:30)

Ilusad naised ja kiired autod. Tüdrukud on politsei poolt kinni peetud ja neid süüdistatakse võõra elamispinna hõivamises. Laura auto varastatakse ära ja tüdrukutel pole enam kusagil elada. Nad otsustavad Gretta üles otsida, et tõestada oma süütust. Gretta leitakse ning saadakse teada, kes ta tegelikult on. Maria sattub haiglasse ja lepib Illimariga ära.

Kolmapäev

"Saladused" (Kanal 2, 21:00)

Aasta on 1951 ning tegevuspaigaks teater, kus peale “Libahundi” etendust hargnevate sündmuste järel on järgmisel hommikul üks näitleja arreteeritud ning äraandja võib olla ükskõik kes neljast kolleegist.

"Pilvede all" (Kanal 2, 21:30)

Piret on segaduses ja solvunud, sest vaatamata taastärganud tunnetele ei taha Urmas midagi muuta. Mari püüab rohkem aega Mammule pühendada. Eriku kinnisidee Kertu suhtes aina süveneb. Sirje suudab Inna järjekordselt endast välja viia. Indrek tahab, et Piret välja koliks, kuid Mammu reageerib selle peale ootamatult. Gunnaril on Marile uudiseid.

Neljapäev

"Kellapid" (TV3, kl 20:00)

Endel tahab saada rokkstaariks. Ilusate unistuste taustal toimuvad aga hirmsad asjad: Leili satub tänavakaklusesse ja ühistu esimehele tungitakse kallale lausa mõõgaga.

"Kättemaksukontor" (TV3, kl 20:30)