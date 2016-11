Kui firma korraldab jõulupeo, siis peaksid töötajad seda piisavalt hindama, et sellel osaleda. Ometigi on ka mõningased reeglid, mida peole minnes unustada ei tohiks...

Kui sul ei ole just teisi plaane, siis võib olla, et sa ei taha minna. Ometigi on osalemine oluline. See näitab pühendumist firmale.

Su puudumist märgatakse...

2. Ära riietu sobimatult

Kuigi pidu toimub hilisemal ajal, siis ära riietu ööklubisse minekuks.

Ära kanna midagi, mis on liiga lühike, kitas, paljastav... Parim valik pole ka meestel teksad ja t-särk.

3. Valmista ette ka oma kaaslane

Kui teie jõulupeole on lubatud võtta kaaslane, siis anna talle ka kogu info - mida kanda, mida mitte. Kaaslast valides ära unusta - tema käitumine jätab jälje ka sulle.

4. Ära jää purju

See on väga oluline reegel! Ometigi eksivad sellega väga paljud!

Purjus olles on väga suur oht teha või öelda midagi, mida hiljem kahetsed.

5. Ära näi igavlevat

Jälgi oma kehakeelt. Kui sinust jääb mulje, et sul on igav või tahaksid olla mujal - see jätab sinult halva mulje.

6. Ära ole antisotsiaalne

Isegi siis, kui sulle su kolleegid ei meeldi - ära passi nurgas üksinda. Kõigis leidub ka midagi head ja toredat - proovi see jõulupeol tabada!

7. Ära räägi oma kolleege taga

Kui täägid kolleegidest, siis olgu toon positiivne. Jõulupidu pole koht, kus firma ja selle töötajate kohta halvasti rääkida.

8. Ära mine ilma plaanita

Mõtle mõni teema, millest kaaslastega rääkida.

9. Ära unusta süüa

Peol tuleb alati ka midagi süüa - eriti siis, kui plaanid ka mõne klaasikese kangemat tarbida.

10. Ära flirdi

See pole koht, kus bossile külge ajada - või tema kaasale.

11. Ära postita fotosid ega kommentaare, mida hiljem võid kahetseda

12. Ära tee endast naerualust

On normaalne, et lõõgastud ja lõbutsed, kuid ära unusta, et tegu on ikkagi inimestega, kellega koos töötad!