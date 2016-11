Läbi ajaloo on teles, nii filmides kui ka sarjades, läbi käinud suurel hulgal paare, kelle vahel on olnud tohutu tõmme ja seksuaalne keemia. Kuid kahjuks on leidunud ka näitlejapaare, kelle vahel sädet justkui märgade tikkudega üritati algatada…

Harley Quinni ja Joker’i vaheline armastus pidi ümber defineerima väljendi „crazy in love“. Kahjuks ei võtnud kriitikud filmi väga hästi vastu, samuti tundus armastajate vaheline suhtlus kohmakas, sunnitud ja jäik. Robbie kaitseks võib öelda seda, et kiindumuse puudumine on arusaadav, kuna Leto sai tuntuks oma veidrate käitumisharjumuste poolest, kuna kinkis filmi tegemise ajal oma kollegidele surnud rotte ja kasutatud kondoome.

2. Julia Roberts ja Nick Nolte – "I Love Trouble" (1994)

Roberts ja Nolte vihkasid teineteist ning hoidsid teineteisest filmi tegemise ajal nii palju eemale kui võimalik. Roberts ütles Nolte kohta isegi, et too on täiesti jäle, ning Nolte Robertsi kohta vastu, et ta ei ole hea inimene. Vastastikune vihkamine oli nähtav ka teleekraanil.

3. Jennifer Lopez ja Ralph Fiennes "Manhattani tuhkatriinu" (2002)

Film räägib üksikemast (Lopez), kelle tuhkatriinu lugu algas, kui ta kohtas võluvat poliitikut (Fiennes) hotellis, kus ta koristajana töötas. Sel ajal, kui filmi tehti, oli Lopez aga tuntud kui sädelev popiprintsess ning Fiennes oli tuntum rohkem tõsistemate filmide, nagu „Schindleri nimekiri“ poolest. Nende armumine ei olnud loogiline ega klappinud.

4. Emma Watson ja Rupert Grint – Harry Potteri saaga (2001)

Isegi Harry Potteri autor JK Rowling nõustus, et Ron ja Hermione ei oleks kunagi pidanud paariks saama…seega mis lootust neil üldse oli? Kümnend näägutamist, kaklemist ja ignoreerimist tekitasid karakterite vahel pigem venna ja õe suhteharmoonia.

5. Justin Timberlake ja Mila Kunis – "Friends with Benefits"

Kogu film oli täis kohmakaid momente. Huvitav, et kaks nii ilusat inimest ei suutnud ekraanil sädet süüdata. Intiimstseenides puudus omavaheline keemia ja nähtu tekitas pigem naeru.

6. Jennifer Lawrence ja Josh Hutcherson – "Näljamängud"

Kindlameelne supersõdur Katniss Everdeen armus lonkavasse pagarisse Peeta Mallickisse? See ei ole loogiline. Paar sobinuks pigem headeks sõpradeks või õeks vennaks.

7. Beyonce Knowles ja Idris Elba – "Obsessed"