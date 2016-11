"See on ajalooline moment. Keskerakond pole kunagi valitsust moodustanud ja nüüd täna see just nii on - minu meelest väga fine," sõnas Märt Sults.

Kas Sults arvas, et pärast Savisaare Keskerakonna ladvikust eemaldumist saab erakond valitsusse? "Poliitilisi asju ei saa päriselt 100% ette näha. Sa võid maatrikseid lahendada, mitte kunagi pole tõenäolsus null. Aga praegu Keskerakond tekitas sellise situatsiooni, et kadus nagu otsene vaenlane või vastanduv asi eest ära, et siis nagu kasutasid teised koalitsioonipartnerid kohe selle ära, et saada mingisugust nihet. Sest tööedukust mõõdetakse ju nihkega ja praegu see nihe on saavutatud - kas seda nihet suudetakse hoida, see on juba iseasi," sõnas Sults.

