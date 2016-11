Kui plaanid kohtamisest pausi teha, siis soovitatavalt võiks see olla vähemalt kuu, vahendab Bustle. Siiski on õigem aeg paus lõpetada, kui tunned ennast taas enesekindlana nii seest kui väljast ja tead, mida soovid endalt ja tulevaselt kaaslaselt.

Paus õpetab meid.

Puhkused annavad meile tunda, et elus on ka palju muud peale armastuse otsimise. Unustades mõneks ajaks härra õige otsingud ning pideva kohtingurutiini, saad tegeleda enda hobidega ning õpid aru saama ka teistest külgedest, mida elu meile pakub.

Sa valid inimest kindlate omaduste järgi.

Kui sul on välja mõeldud list omadustega, alla mille sa enda partnerit ei vaata, siis oleks samuti õigem elada mõni aeg ilma kohtinguteta.

Su enesehinnang tõuseb jälle.

Pidev kohtingutel käimine paneb peale igat koosveedetud aega muretsema, kas antud isik on meist huvitatud. Nii pidevalt oodates ja mõeldes, võime me kaotada enda enesehinnangu. Ka sellises olukorras vajame me enam selgust ja aega, mida ise tahame ja peaksime aru saama, kes me ise oleme ja millised on meie plussid.

Sa ei tea enam kellega kohtama minna soovid.

Kui leiad ennast olukorras, kus käid väljas ka taoliste inimestega, kes tegelikult sulle meelepärased pole, siis oleks aeg puhkuseks.