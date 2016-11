Puitmoobel24.ee esitleb soodushinnaga vedrumadratsit Hypnos Luna, mis on anatoomiline, hästi keha toetav puuvillavooderdusega madrats.

Kehakaal jaguneb ühtlaselt madratsile tänu vedrude süsteemile, kus iga vedru vetrub iseseisvalt. Hääletu ning sõltumatu taskustatud vedrustus tagab rahuliku une. Vedruplokk asetseb poroloonkarbis, mis tagab tugeva välisvormi ja vastupidavuse. Madrats on kahepoolne tänu erinevate tihedustega pehmendusmaterjalidele, mis on vooderdatud puuvillaga. Tänu pehmetele äärtele on voodisse võimalik panna kaks erinevat madratsit, kusjuures madratsite vahekoht ei ole tuntav.

Mõõdud: pikkus 200 cm, laius 160 cm, paksus 18 cm

